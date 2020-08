João Correia e a mudança em definitivo para o Chaves: «Quero afirmar-me»

Depois de ter representado o Chaves por empréstimo do V. Guimarães em 2019/20, João Correia assinou agora em definitivo pelos flavienses. Em declarações ao Canal 11, o jogador, de 23 anos, traçou os objetivos para a temporada que está prestes a começar.





"Já estava à espera de assinar em defintivo, já tinha estado em contacto com o Chaves para que isso acontecesse. Quero afirmar-me na equipa, realizar o maior número de jogos e depois ir para outros patamares, seja em Portugal ou no estrangeiro. O clube tem-nos pedido para darmos o nosso máximo. Queremos ganhar todos os jogos e fazer as contas no fim", explicou João Correia.Na temporada passada, o extremo, que também pode jogar como latera-direito, foi utilizado em 15 jogos.