João Correia para reavaliar no Chaves

Depois de ter sido substituído no último jogo devido a problemas físicos, João Correia vai ser reavaliado esta terça-feira, no regresso do Chaves aos trabalhos.O jogador, de 25 anos, teve um choque violento com Ricardo Batista, guarda-redes do Casa Pia, tendo ficado mal tratado depois disso. O camisola 77 foi atingido na zona do peito, situação que o deixou com dificuldades em respirar e que obrigou à sua substituição. Os próximos dias servirão para perceber em que estado se encontra o lateral-direito.Nesta temporada, João Correia soma dois golos em 20 partidas.