João Mendes confirmado no Chaves

O Chaves oficializou, esta segunda-feira, a contratação de João Mendes, médio de 26 anos, que pertencia aos quadros do Tondela, clube ao qual esteve contratualmente ligado desde 2018/19.





Natural de Matosinhos e com grande parte da formação feita no Leixões, João Mendes repartiu a última temporada entre o Tondela, pelo qual fez sete jogos e apontou um golo, na Taça de Portugal, e o Estoril, onde realizou apenas três partidas e se sagrou campeão da 2ª Liga.Além do médio português, o Chaves já confirmou as entradas de Bruno Langa (ex-Amora), Rúben Pereira (ex-Sanjoanense), Nuno Campos (ex-Mafra) e Alexsandro Ribeiro (ex-Amora), Pedro Ribeiro (ex-Felgueiras) e Patrick (ex-Farense), todos já às ordens de Vítor Campelos para a próxima época.