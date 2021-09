João Mendes e Teles são dúvidas para o Chaves

Depois do encontro em que foram eliminados da Taça de Portugal frente ao Felgueiras, o Chaves prepara agora a partida frente ao Benfica B sem duas das suas peças principais.





O médio João Mendes, que marcou dois golos frente ao FC Porto B na jornada passada da Liga Sabseg, saiu lesionado no último jogo e ainda não treinou, adivinhando-se o pior dos cenários.Também Bruno Teles ausentou-se dos treinos dos flavienses e é dúvida para a partida com a equipa B dos encarnados, com um entorse semelhante ao colega de equipa.As boas notícias traduzem-se pela presença de Obiora e João Correia em Vila Pouca de Aguiar - local onde o clube trabalha devido aos trabalhos de manutenção efetuados no relvado do seu estádio - com o resto dos elementos, provando estarem aptos para a próxima jornada.