João Reis reforça defesa do Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou a contratação do lateral João Reis, que este fim de semana alcançou a permanência com o Tondela no principal escalão do futebol nacional. Aos 28 anos, o canhoto está de volta a uma casa que bem conhece, pois vestiu as cores dos flavienses nas épocas 2014/15 e 2015/16.





Ao longo da sua carreira, João Reis alcançou duas subidas à 1ª Liga. Em 2015/2016, com o Chaves e, em 2017/2018, ao serviço do Santa Clara.