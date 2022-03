João Teixeira como ainda não se tinha visto em Chaves

A realizar uma temporada de bom nível ao serviço do Chaves, João Teixeira alcançou uma nova marca pessoal na jornada passada, frente ao Trofense. O médio marcou pela segunda partida consecutiva, algo que ainda não tinha conseguido nas quatro épocas em Trás-os-Montes.O médio tem sido uma peça fundamental no esquema de Vitor Campelos e já contribuiu com sete golos e oito assistências até este momento. As exibições de João Teixeira têm sido traduzidas também em prémios, com o camisola 10 a arrecadar as últimas três distinções de melhor médio do mês da Liga Sabseg.O Chaves encontra-se atualmente na quarta posição do segundo escalão do futebol português.