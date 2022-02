João Teixeira é o melhor médio do mês de janeiro na Liga SABSEG

O camisola 10 dos transmontanos aos 28 anos está a viver a melhor época de Azul-Grená e foi, pela segunda vez consecutiva, a escolha dos treinadores da Liga SABSEG para melhor médio do mês de janeiro.O futebolista do Desportivo Chaves repete o feito alcançado em dezembro, desta feita com 27,78% dos votos dos treinadores principais da competição.A cumprir a 4.ª época ao serviço do Desportivo de Chaves, João Teixeira tem marcado golos, tem feito assistências e tem deliciado os espectadores deste campeonato com o perfume do seu futebol, tornando-se um pedra fundamental do esquema ofensivo de Vítor Campelos.Numa votação feita pelos treinadores da Liga Portugal SABSEG, João Teixeira, o médio camisola 10 do Chaves, foi eleito o melhor médio a atuar na competição durante o mês de janeiro.O centrocampista do conjunto transmontano totalizou 27,78% dos votos, superando a concorrência de Diogo Pinto (Estrela da Amadora), com 22,84%, e de Guga (Rio Ave FC), que recolheu 6,79% dos votos.