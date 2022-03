João Teixeira e o momento de forma: «Tenho sido rigoroso dentro e fora de campo»

Depois do anúncio, a Liga Portugal entregou esta quarta-feira a João Teixeira o troféu alusivo ao prémio de melhor médio do mês de fevereiro na Liga Sabseg, distinção que o jogador de 28 anos do Chaves recebe pela terceira vez consecutiva esta temporada.Em declarações aos meios da Liga, o médio atribuiu o sucesso ao bom trabalho de toda a equipa flaviense, bem como ao trabalho realizado fora de campo. "É sempre bom receber prémios individuais, mas é tudo consequência do sucesso coletivo, que acho que está a ser bem concretizado e só queremos que assim continue. Nós, jogadores de futebol, não trabalhamos só nas quatro linhas, mas também fora de campo e acho que, nesse aspeto, tenho sido muito rigoroso", frisou.Além disso, João Teixeira reconhece igualmente a responsabilidade extra que vem com estas distinções: "Estes prémios só trazem confiança ao jogador para continuar a fazer as coisas da melhor forma. São o reconhecimento de que as coisas estão a ser bem feitas e temos de continuar. A verdade é que só nos trazem mais responsabilidade."Atualmente em 4º lugar na Liga Sabseg, o Chaves está em posição de acesso ao playoff de subida de divisão. O próximo compromisso dos flavienses é contra o Trofense, na Trofa, num encontro marcado para as 18 horas de domingo.