João Teixeira eleito melhor jogador do mês de janeiro da Liga SABSEG

João Teixeira foi eleito melhor jogador do mês de janeiro da Liga SABSEG, juntando esta distinção à de melhor médio divulgada no início desta semana. O camisola 10 do Chaves conquistou 12,96 por cento dos votos atribuídos pelos treinadores principais da competição, repetindo assim o feito que já tinha alcançado em dezembro.O jogador de 28 anos tem sido figura de destaque na manobra ofensiva na equipa de Vitor Campelos e mostrou-se determinante na sequência de bons resultados alcançados pelos transmontanos, tendo apontado um golo e realizado uma assistência.No segundo lugar, e bem próximo do vencedor, ficou Diogo Pinto (Estr. Amadora) com 12,35 por cento dos votos. A completar o pódio, surge outro jogador do Chaves, Wellington, que contabilizou 9,88 por cento do total de votos recolhidos.