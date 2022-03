João Teixeira eleito melhor médio da Liga Sabseg pelo terceiro mês consecutivo

A Liga Portugal confirmou esta quinta-feira que João Teixeira, médio do Chaves, foi eleito o melhor médio do mês de fevereiro na Liga Sabseg, distinção que o português já tinha conseguido nos meses de dezembro e janeiro.Na votação levada a cabo pelos treinadores da competição, João Teixeira recolheu 23 por cento dos votos, ficando à frente de Fabinho, do Leixões, com 15 por cento e Neto, do Casa Pia, que amealhou 11 por cento das preferências.Durante o mês de fevereiro, o médio de 28 anos participou em cinco encontros, contribuindo com duas assistências para as três vitórias e dois empates registados pelos flavienses nessas partidas.