João Teixeira eleito o melhor médio de dezembro da Liga Sabseg

João Teixeira, jogador do Chaves, foi eleito o melhor médio do mês de dezembro da Liga Sabseg. O camisola 10 dos flavienses sucede assim a Paulo Bernardo, do Benfica B, na conquista do prémio.O médio arrecadou 20,83 por cento dos votos, superando assim a concorrência de Diogo Pinto (E. Amadora), que conseguiu 13,19 por cento dos votos, e de Vasco Rocha (Trofense), que obteve 9,03 por cento dos votos. A distinção individual de João Teixeira acaba por reflexo do bom desempenho coletivo dos transmontanos neste período, já que o Chaves venceu os quatro jogos que disputou em dezembro.Para além de João Teixeira, Welligton também já havia arrecado um troféu individual. O extremo foi eleito o melhor jogador da competição em dezembro pelo Sindicato dos Jogadores.