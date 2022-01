João Teixeira na mira do Samsunspor da Turquia

O médio João Teixeira, a cumprir a quarta temporada no Chaves, poderá estar prestes a mudar-se para Turquia, uma vez que o Samsunspor está a tentar assegurar os serviços do jogador português, segundo a imprensa daquele país.Aos 27 anos, o médio formado no Benfica, que também já teve passagens pelo V. Guimarães e V. Setúbal, bem como os ingleses do Wolverhampton e Nothingam Forest, foi eleito o melhor médio de dezembro da Liga Sabseg e atravessa um dos melhores momentos da carreira, com quatro golos e cinco assistências nos 17 jogos realizados esta época.O Samsunspor milita atualmente na segunda divisão do futebol turco, onde ocupa a 8ª posição, mas procura subir na tabela para lutar pela subida de divisão.