João Teixeira: «Passei pela descida do Chaves quando cheguei e agora volto a deixar o clube na 1ª Liga»

João Teixeira, médio do Chaves, recordou o trajeto na equipa e revelou-se feliz por ver os flavienses de volta à Liga Bwin."Tenho um sentimento de muita felicidade e dever cumprido. Estes adeptos e este grupo mereciam estar na 1ª Liga. Foi uma época muito bem conseguida. Lutámos até ao fim pela subida direta e praticamos bom futebol. Deixo uma palavra de conforto ao Moreirense, eu também já passei por esta situação. Passei pela descida do Chaves quando cheguei e agora três anos depois consigo voltar a deixar o clube na 1ª Liga", vincou à Sport TV, com sentimento de dever cumprido."Foi um jogo muito difícil, sabíamos disso. O Moreirense tem uma equipa muito boa, na sua casa, sabíamos que iam querer comandar, como acabaram por o fazer. Tivemos algo inseguros no início, mas conseguimos manter-nos fortes lá atrás. Não deu para ganhar, mas o objetivo foi conseguido. Cortes muito festejados? Muitas vezes os defesas são crucificados ou esquecidos. As pessoas só olham para quem marca, mas nós ficamos felizes da mesma forma. Estou muito alegre e muito grato a esta malta toda que lutou até ao fim. Houve muitos altos e baixo, mas agora estamos a festejar.