Jogadores protestam relativamente ao fim do campeonato

Alguns jogadores do Chaves não se conformam com a decisão do Governo em dar a 2ª Liga por concluída e fizeram questão de manifestar o seu desagrado nas redes sociais, como aconteceu com o defesa Rafael Viegas e o médio Babanco.





A nível administrativo, a SAD rubricou um comunicado, juntamente com mais 12 emblemas da 2ª Liga, a reconhecer o ponto final nas competições e a agradecer o empenho da Federação Portuguesa de Futebol na defesa dos interesses dos diversos emblemas. Posição, contudo, que não agradou a todos os jogadores."Não existe fronteira entre a Liga NOS e a Liga Leadman", escreveu Babanco na fotografia que publicou para o efeito, concluindo com #igualdadeparatodos.Já Rafael Viegas escreveu que "o sentimento pelo futebol é como uma paixão intensa que aumenta a cada dia que passa. O futebol é a minha vida, minha alegria e também tristeza. Futebol para sempre será a minha paixão", justificou o médio.