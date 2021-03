Jonathan Toro chamado à seleção das Honduras

Jonathan Toro foi convocado por Fabián Coito para os próximos jogos das Honduras. Dessa forma, o extremo do Chaves vai estar com a sua seleção nas partidas amigávies frente à Bielorrúsia e à Grécia.





O embate entre os hondurenhos e os bielorrussos está agendado para a próxima quarta-feira, dia 24 de março. Por seu lado, o embate com o gregos acontece no dia 28 de março (domingo).Recorde-se que Jonathan Toro teve de ser substituído frente à UD Oliveirense e falhou o embate com o FC Porto B devido a uma entorse. Apesar disso, o jogador, de 24 anos, já treinou, ainda que de forma condicionada, pelos flavienses. Pelo seu país, Jonatha Toro soma três golos em seis partidas.