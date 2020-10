Jonathan Toro já é oficial

Jonathan Toro foi oficializado como reforço do Chaves. O médio-ofensivo, que também pode alinhar a extremo ou a avançado móvel, traz diferentes soluções ao jogo de ataque do conjunto de Carlos Pinto.





No anúncio no site oficial dos flavienses, foi referido o elevado número de partidas que o internacional hondurenho realizou na época passada no Tondela, emprestado pelo Huesca, emblema espanhol com quem rescindiu há poucos dias.Em Portugal, defendeu ainda as cores de Gil Vicente, Académica e Varzim. Em Espanha, do Marcet e do Arandina CF (nunca chegou a jogar pelo Huesca). Ainda júnior, esteve uma época ao serviço dos suíços do FC Sion.