Jonathan Toro já faz treino condicionado

O Chaves tem tido vários problemas com jogadores lesionados, mas o boletim clínico dos flavienses deve ficar mais curto nos próximos dias. Após ter saído lesionado do jogo com a UD Oliveirense, Jonathan Toro já treinou esta quarta-feira, ainda que de forma condicionada.





Chegado ao conjunto transmontano no início da temporada, o internacional hondurenho tem tido alguma dificuldade em assumir-se como titular absoluto na equipa agora comandada por Vítor Campelos. Até ao momento, o jogador, de 24 anos, soma um golo em 12 partidas.Noutro âmbito, Calasan, Luís Silva e William continuam a fazer tratamento às respetivas lesões.