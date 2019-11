José Mota apela ao rigor da equipa

O técnico José Mota deu ênfase ao estatuto de liderança de que o Farense usufrui para apelar à concentração dos jogadores para o jogo de amanhã.

"O Farense assumiu-se como um candidato e tem feito jus a isso mesmo, pelo que estamos conscientes das dificuldades que nos esperam, mas também das possibilidades em dar continuidade ao bom momento que atravessamos", comentou o treinador flaviense, sem descurar a ideia de regressar a Chaves com os três pontos na bagagem: "Será um bom jogo, porque as duas equipas têm potencial, pelo que o espetáculo será beneficiado, mas queremos vencer. Para isso acontecer temos de reconhecer o potencial do adversário, porque só com muita organização e rigor é que conseguiremos alcançar os nossos objetivos."