José Mota: «Jogamos no nosso estádio e é legítimo querermos voltar às vitórias»

Depois do desaire frente ao Farense, o Chaves prepara-se para receber a UD Oliveirense, atual 16.ª classificada da 2ª Liga. Na antevisão do encontro, José Mota, treinador dos transmontanos, deixou elogios ao adversário e assumiu a importância de jogar em casa."Jogamos no nosso estádio, vamos ter o apoio dos nossos adeptos e o que pretendemos é regressar às vitórias. Seja em casa seja fora,vamos jogar sempre para os três pontos e vamos ter de ter sempre essa ambição. Este jogo é o próximo e, independentemente do adversário, esta é a nossa ambição tanto no campeonato como nas taças", afirmou.José Mota destacou ainda a experiência dos jogadores e da equipa técnica da UD Oliveirense: "Temos de jogar com competência e com ambição porque o adversário tem grande experiência na 2ª Liga, com bons jogadores e com um treinador que está no clube há muitos anos. Sabemos exatamente que vamos ter de defrontar um adversário com muito valor, mas jogamos no nosso estádio e é legítimo querermos voltar às vitórias".A partida entre o Chaves e a UD Oliveirense está agendada para as 17h15 deste sábado.