José Mota: «A minha equipa vai dominar»

A derrota em Santa Maria da Feira interrompeu uma série de três vitórias consecutivas do Chaves. Amanhã, em casa, com o Sp.Covilhã, os transmontanos querem alcançar na tabela classificativa o adversário, uma das boas surpresas da 2ª Liga até ao momento."Teremos de aliar o nível exibicional a um bom resultado. É isso que pretendemos, mas o fundamental é termos conhecimento sobre este adversário. Penso que a minha equipa vai dominar e ser avassaladora em termos ofensivos, frente a um adversário mais posicionado e a jogar em transição", previu José Mota na conferência de imprensa de antevisão ao duelo.Sobre o adversário, o técnico flaviense salienta os vários argumentos de que dispõe. "O Sp. Covilhã está a ter um excelente início de época, com uma experiência muito grande de 2ª Liga e isto é muito importante. São experientes e vem com uma boa série de resultados já desde a época passada, o que espelha que é uma equipa muito bem organizada, muito competitiva", avaliou.Contudo, o treinador do Chaves apela à paciência no jogo do seu conjunto. "Pretendo que sejamos tranquilos e saibamos manter a posse de bola e perceber que o jogo tem noventa ou noventa e cinco minutos, aquilo que o árbitro der", frisou. Ricardo, David Luís e Niltinho são baixas por razões físicas.