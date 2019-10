José Mota: «Tentar tudo para continuar com vitórias»

O Chaves atravessa a melhor fase da época e prova disso mesmo é a iminência de uma quinta vitória consecutiva, isto é, se ganhar amanhã na Póvoa, perante o Varzim. José Mota louva o trabalho que tem sido realizado pelos seus jogadores e já só pensa em somar mais um triunfo.





"Estamos a atravessar um bom momento, a trabalhar muitíssimo bem e estas quatro vitórias foram importantes, mas o mais importante é focarmo-nos apenas no jogo do Varzim. Vamos tentar tudo para continuarmos com vitórias e é por isso que há muita responsabilidade para este jogo. È evidente que temos um adversário que vai tentar vencer este jogo. No seu terreno são muito difíceis, competitivos e organizados e por isso mesmo sabemos que vão existir muitas dificuldades", antecipou o técnico flaviense antes da viagem da comitiva.José Mota sabe que do outro lado há muito espírito de sofrimento, mas o acreditar nas próprias capacidades deve prevalecer, assim o invoca o treinador. "Vamos com a intenção de alcançar um resultado positivo, mas sabemos que o adversário vai pensar da mesma forma, pois são equipas que estão habituadas a sofrer e tudo vão fazer para nos levar de vencidos. Temos obrigação de saber as características do adversário, mas também sabemos das nossas capacidades e acreditamos nelas", finalizou.