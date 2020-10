Juninho reforça Chaves

O avançado brasileiro Juninho, que na temporada passada representou o Estoril por empréstimo do Athletico Paranaense, é reforço do Chaves, anunciou o emblema da Segunda Liga. Em nota publicada na página oficial na Internet, o clube flaviense divulgou a contratação do atacante de 23 anos, sem divulgar a duração do contrato.





Na temporada passada, Juninho representou o Estoril, no segundo escalão, conseguindo seis golos em 26 jogos. O brasileiro tem formação no Athletico Paranaense e na época 2015/2016 representou ainda o Portimonense, na Segunda Liga.

Também esta sexta-feira, o Chaves anunciou a rescisão amigável do contrato com o avançado de 24 anos João Paredes, que representou os flavienses nas duas últimas temporadas, divididas entre a equipa principal e a equipa satélite.

Depois de terça-feira, o último dia da primeira janela de transferências do mercado em Portugal, o emblema de Trás-os-Montes já tinha divulgado também a contratação do médio internacional hondurenho Jonathan Toro, de 23 anos, que estava sem clube, após ter representado o Tondela, por empréstimo dos espanhóis do Huesca, na temporada passada.

Os flavienses comunicaram ainda a contratação do avançado português Hélder Guedes, de 33 anos, que estava sem clube, após ter representado o Vitória de Setúbal, na Liga NOS.