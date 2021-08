Juniores B Sub-17 do Chaves com jogos adiados devido à Covid-19

A Direção dos Valentes Transmontanos pediu o adiamento dos jogos do Campeonato Nacional de Sub-17, que deu o seu pontapé de saída a 8 de agosto, devido a um surto de Covid-19, que obrigou ao confinamento da sua equipa de Juniores B Sub-17 do Desportivo de Chaves.





Depois do arranque da prova com uma goleada em casa sobre o Bragança, por sete bolas a uma, a formação flaviense deparou-se com um surto de Covid-19, que obrigou ao confinamento de todo o plantel e ao pedido de adiamento dos próximos jogos. Bruno Carvalho, presidente da direção, confirmou aque "mal se detetaram os primeiros sintomas num atleta foram tomadas todas as medidas".Segundo o presidente dos flavienses, "o clube suspendeu de imediato a atividade da equipa e mandou testar e ir para casa a totalidade do grupo de trabalho". "Informamos de imediato a unidade local de saúde, que está acompanhar o caso e a Federação Portuguesa de Futebol, a quem de imediato pedimos também o adiamento dos jogos que envolvem a nossa equipa", disse Bruno Carvalho, garantindo que "todas as normativas estão a ser respeitadas e os atletas estão a ser seguidos quer pelo clube quer pelo Delegado de Saúde Publica, podendo dizer que neste momento todos se encontram bem e que os casos positivos estão assintomáticos".Para além do adiamento do jogo com o Liminanos, em Ponte de Lima, no passado fim de semana, o jogo deste domingo, com o Palmeiras, em Braga, também já foi adiado pela Federação Portuguesa de Futebol.Recorde-se que a maioria dos jogos do Campeonato Nacional de Juniores B Sub-17 do último fim de semana, foram adiados por casos de Covid-19 em várias equipas.