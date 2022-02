Liga entregou prémios de janeiro no Chaves

Vítor Campelos, Alexsandro, Wellington e João Teixeira receberam esta quinta-feira os prémios de melhores do mês, relativos a janeiro, na Liga Sabseg e até o Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira foi merecedor de uma condecoração.

O técnico Vítor Campelos foi distinguido com o prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês. Alexsandro, o camisola '4', defesa-central brasileiro de 22 anos, que chegou ao Desportivo Chaves vindo do Amora, do Campeonato de Portugal, foi considerado o Melhor Defesa.

Quanto ao camisola '10' dos transmontanos, João Teixeira, recebeu os prémios de Melhor Médio e Melhor Jogador da 2.ª Liga, para finalmente Wellington, extremo brasileiro de 29 anos, surpreender a concorrência e ser eleito, pelos treinadores da prova, como Melhor Avançado do último mês.

Por último, mas nem por isso menos importante, a Liga Portugal atualizou também a classificação dos relvados da Liga Sabseg. Apesar das geadas que se têm feito sentir na região transmontana nas últimas semanas, o relvado do Estádio Municipal Eng.° Manuel Branco Teixeira lidera o ranking de Melhor Relvado.

Recorde-se que os relvados das competições profissionais são avaliados jogo a jogo pelo Match Center da Liga Portugal, delegados e equipas de arbitragem, tendo em conta três parâmetros: estrutura, performance e manutenção.

Se estes prémios são o reconhecimento do bom momento dos flavienses, o treinador Vítor Campelos, alerta para que "não se embandeirar em arco". "É sempre bom receber as distinções, mas os prémios mais importantes são aqueles que ainda temos por conquistar. Vamos continuar a ser a equipa que temos sido, humildes, responsáveis e comprometidos."