Loucura na chegada dos heróis da subida a Chaves: pirotecnica e... invasão de campo

Euforia nas ruas de Chaves nos festejos da subida à 1.ª Liga

Enquanto o autocarro do Chaves viajava de Moreira de Cónegos para a cidade flaviense, centenas de adeptos foram festejando a subida à Liga Bwin nas ruas da cidade. Depois, foram rumando até ao interior do Estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira para aí receberem a equipa.Os heróis da subida chegaram ao recinto já perto das 00h30 e, depois de passarem pelo balneário, os jogadores subiram ao relvado e aí gerou-se uma enorme onda de entusiasmo, com alguma pirotecnia pelo meio e tudo desaguou numa invasão pacífica do relvado para uma comunhão plena entre jogadores, técnicos, staff e a multidão de apoiantes."Foi um ano muito difícil. Todos juntos trabalhámos bastante. Agora há que festejar em grande, com estes adeptos que merecem. A cidade também merece. Apesar de termos perdido em Vila do Conde [na última jornada do campeonato], não desistimos e sabíamos que era a subida o que queríamos. A equipa está de parabéns e agora é festejar", disse Adriano Castanheira, aos microfones da Sport TV.O guarda-redes Paulo Vítor agradeceu às forças divinas e admitiu o do desejo de continuar nos valentes transmontanos: "Agradecer a Deus, deu-nos força para lutar até ao fim. Temos de agradecer apoio dos adeptos que sempre acreditaram em nós. A equipa no início estava a entrosar-se, mas depois fomos espetaculares, todos merecem. Conseguimos a subida e estou super-feliz. Se vou ficar? Desejo ficar aqui, estou em casa aqui, é a segunda época aqui. O meu agente vai definir o futuro com os dirigentes do clube."Luís Rocha, capitão de equipa, frisou o caráter do grupo de trabalho: "É delicioso, foi um ano muito difícil, de sacrifícios, começámos a pré-época com poucos jogadores, chegaram a conta-gotas. Mas formou-se um grupo de grande caráter e conseguimos o feito que queríamos. Foi fantástico", disse.O regresso do Chaves ao escalão maior é um feito de grande importância para o município e toda a região de Trás-os-Montes. A equipa (direção, staff, técnicos e jogadores) será recebida às 12 horas desta segunda-feira, nos paços do concelho de Chaves.