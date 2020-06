Luís Rocha: «Este clube merece estar noutros patamares»

Luís Rocha foi apresentado como o quarto reforço do Chaves para a temporada 2020/21 e revelou um discurso ambicioso no momento da apresentação.





"Encaro este desafio com todo o orgulho e com toda a satisfação de estar aqui. Sou mais um para ajudar este grande clube que merece estar noutros patamares. A cidade e os adeptos merecem isso e, certamente, este ano será muito bom para todos nós", afirmou o central em declarações aos meus oficiais do conjunto flaviense.O jogador, de 33 anos, chega a Chaves depois de ter conseguido subir à 1ª Liga nas duas últimas temporadas. Em 2019/20 ajudou o Farense a chegar ao patamar mais elevado do futebol português e em 2018/19 foi um dos obreiros da subida do Famalicão.