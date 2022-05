Luís Rocha regressa na segunda mão do playoff

Luís Rocha não vai poder ajudar o Chaves na primeira mão do playoff de permanência/subida com o Moreirense, mas estará de volta às opções de Vítor Campelos na segunda mão, em Moreira de Cónegos. Depois da expulsão frente ao Rio Ave, o capitão dos flavienses foi sancionado com apenas um jogo de suspensão.O defesa central foi expulso aos 75 minutos em Vila do Conde, na última jornada, por acumulação de amarelos, numa altura em que o Chaves perdia pela margem mínima e ainda sonhava com a reviravolta no marcador. Aderlan Santos acabaria por fazer dois golos aos 77’ e 80’.A primeira mão do playoff que vai decidir o dono do último espaço na Liga Bwin está marcada para as 20 horas deste sábado, no Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira, em Chaves. A segunda mão é jogada em Moreira de Cónegos, pelas 19h30 de dia 29.T.G.