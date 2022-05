Luís Rocha: «Sou de Guimarães e estou habituado a ver o Moreirense na 1ª Liga, espero que voltem rápido»

Luís Rocha foi titular na derrota do Chaves (1-0) diante do Moreirense e garantiu que ficou contente com o saboroso desaire, que selou a subida flaviense. O central garantiu ainda que quer ver os cónegos de volta à Liga Bwin."Sofri muito, foi uma época muito difícil e desgastante. Demorámos a criar rotinas e a ter todos disponíveis. O começo não foi como queríamos, mas soubemos dar a volta, começámos a ligar-nos melhor. Tivemos um mês sem competir e depois um mês com oito jogos. Fomos chegando lá acima, com muito sacrifício, recuperando terreno. Foi das melhores derrotas que tive. Faz parte. Eu sou aqui de Guimarães e estou habituado a ver o Moreirense na 1ª Liga e espero que voltem rápido. Deixo só uma mensagem aos adeptos, porque tem de nos apoiar do princípio ao fim. Senti que pairava em alguns momentos um sentimento negativo. Precisamos do apoio sempre, agora na 1ª Liga, mesmo nos momentos mais difíceis", reiterou à Sport TV."Custa mais sofrer por fora. Lá em cima [na bancada] é um sofrimento incrível. Sabíamos que íamos ter de sofrer um pouco e no fim seríamos recompensados. Merecíamos ter subido direto, mas não aconteceu. O Rio Ave e o Casa Pia também tiveram mérito. Acaba por ser um final de época fantástico para nós e este sofrimento extra até dá um gostinho melhor.Na 2ª parte deste jogo controlámos melhor, mas o Moreirense a dada altura não tinha nada a perder e acabámos um pouco sufocados. Fomos justos vencedores."