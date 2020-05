Luís Silva é o reforço que se segue

Luís Silva é reforço do Chaves. O ex-capitão do Leixões tinha-se desvinculado do emblema de Matosinhos nos últimos dias e vai voltar a representar os transmontanos, clube onde festejou a subida à 1ª Liga em 2015/16.





Depois de Zé Tiago ter sido anunciado como primeiro reforço para 2020/21 nesta manhã, a SAD dos flavienses prepara-se para confirmar o médio-defensivo nas próximas horas, ele que foi orientado nesta última época por Carlos Pinto, novo técnico do Chaves, no Leixões.