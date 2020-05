Luís Silva: «Tenho a certeza que vou ter sucesso no presente e no futuro»

Luís Silva é o segundo reforço do Chaves anunciado nesta quinta-feira. O médio, ex-capitão do Leixões, não escondeu a felicidade que o invade por voltar a uma cidade e a um clube que representou em 2015/16.





"É um sentimento muito bom, é uma casa que já conheço, onde tive sucesso no passado e tenho a certeza que vou ter sucesso no presente e no futuro. Fiz muitos amigos aqui em Chaves, estou muito feliz por voltar a esta casa e espero que todos juntos façamos do estádio municipal uma fortaleza. Na última época em que cá estive não perdemos nenhuma vez e, na próxima época, terá de ser de maneira igual para atingirmos os nossos objetivos", afirmou o trinco.O centro-campista natural de Matosinhos deixou ainda uma mensagem aos adeptos flavienses. "Quero dizer para nos apoiarem em massa. Eles foram fundamentais há quatro anos, quando subimos de divisão, e tenho a certeza que vão ser fundamentais na próxima época para vencer cada batalha que tenhamos a cada semana", concluiu, ele que, como referiu, subiu à 1ª Liga com o Chaves na anterior passagem pelo clube.