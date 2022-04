Mafra protegeu adeptos flavienses da chuva e o Chaves agradeceu

Numa demonstração de fair-play e sã convivência entre clubes, o Mafra permitiu, na partida com o Chaves deste sábado, que os adeptos flavienses fossem colocados numa zona do estádio com cobertura, de forma a que este se pudessem proteger da muita chuva que se fez sentir durante o encontro.O Chaves deu conta do sucedido nas redes sociais, através de uma nota de agradecimento: "O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD agradecem ao CD Mafra, na pessoa do seu presidente, José Cristo, pelo facto de permitir que, em dia de muita chuva, os nossos adeptos tenham assistido ao encontro entre o CD Mafra e o GD Chaves numa zona do estádio coberta. Obrigado CD Mafra!"A partida terminou com uma vitória, por 1-0, do Chaves.