Maras renova com o Chaves e é emprestado ao Almeria

O defesa sérvio Maras renovou por uma época com o Chaves e foi emprestado ao Almeria, da 2.ª Liga espanhola, treinado pelo português Pedro Emanuel, anunciou esta quarta-feira o clube da 2.ª Liga portuguesa.Contratado para a temporada 2017/18 ao Rad Beograde, da Sérvia, o defesa central, de 23 anos, fez um total de 62 jogos oficiais e apontou cinco golos ao serviço dos flavienses no principal escalão.Com contrato até 2021, o futebolista internacional pela Sérvia renovou por uma época, até ao final de 2021/22, e foi emprestado por uma temporada ao emblema espanhol, que é agora orientado por Pedro Emanuel, depois de ter deixado o Al Taawon, da Arábia Saudita.O conjunto de Chaves está de regresso ao segundo escalão após três épocas na 1.ª Liga e manteve José Mota como treinador.Após arrancar o campeonato com uma derrota na visita ao Nacional, por 3-0, o Chaves recebe no sábado, às 18:00, o Mafra, para a segunda jornada da 2.ª Liga, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.