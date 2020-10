Marlon Rangel acerta rescisão com o Chaves

O Chaves anunciou há momentos ter chegado a acordo com Marlon Rangel para a rescisão de contrato de forma amigável com o jogador. O defesa brasileiro deixa assim a formação flaviense, à qual chegou no início da temporada 2018/19.





Ao serviço do Chaves, Marlon Rangel alinhou maioritariamente na equipa satélite (40 jogos e quatro golos apontados). Pela equipa principal, o jogador, de 24 anos, fez apenas um encontro, em 2018/19.Apesar de o destino do brasileiro não ter sido anunciado,sabe que Marlon Rangel vai prosseguir a sua carreira no Lusitânia de Lourosa, clube que milita no Campeonato de Portugal.