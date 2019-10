Medina: «Agora que venha o Benfica»

A perspicácia do central colombiano Kevin Medina, com um bonito golo mesmo no último suspiro da eliminatória, deixou o público flaviense em êxtase. Momento para nunca mais esquecer, contudo, que o defesa espera ver repetido, de preferência contra um grande.

"Foi um jogo brutal e fazer um golo com esta importância, no último segundo, deu-me uma felicidade muito grande. Eu até me atrevo a dizer que queria o FC Porto na próxima eliminatória, mas como vamos recebê-los para a Taça da Liga espero que agora venha o Benfica", comentou o jogador dos transmontanos, convicto da justiça do apuramento: "Estamos a atravessar um bom momento, jogámos bem e soubemos sofrer, pelo que este triunfo, apesar de só ter surgido nos instantes finais, é justo".