Médio Tiago Santos alvo de cobiça

Com quatro golos em 22 golos pelos juniores do Chaves em 2021/22, Tiago Santos está em final de contrato com o emblema flaviense e na mira de alguns clubes, inclusive do estrangeiro.Ao queapurou, o Chaves já manifestou o desejo de renovar com o médio criativo, de 18 anos, mas o jogador hesita, avaliando as possibilidades que se abrem para o seu futuro profissional.Nascido em Chaves, Tiago Santos é formado no clube transmontano, mas a ligação pode estar a chegar ao fim.