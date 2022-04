Mestre Nadir Afonso perpetuado na camisola dos Valentes Transmontanos

A camisola alternativa para a próxima temporada do Desportivo de Chaves traz grandes novidades e surpreendeu a grande maioria dos adeptos.Os responsáveis da SAD do Desportivo de Chaves pretendem perpetuar algumas das obras do Mestre Nadir Afonso, filho da terra e nome grande da cultura portuguesa.A compra da camisola vale bilhete para a receção Académica, no sábado.