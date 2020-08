Nicolas Reis: «Estou feliz pela oportunidade que o Chaves me deu»

Nicolas Reis foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Chaves e, nas primeiras declarações enquanto jogador dos flavienses, o extremo não escondeu a felicidade por chegar a Portugal.





"Estou muito feliz por estar aqui, pela oportunidade e pelos planos que o Chaves tem para mim. É bom chegar à Europa e vou fazer o meu melhor pelo Chaves", começou por explicar o jovem de 21 anos.Nicolas Reis chega aos flavienses depois de ter representado o Santos dos sub-15 até aos sub-23. No vídeo disponibilizado pelo Chaves nas suas redes sociais, o extremo aproveitou ainda para se apresentar aos adeptos: "Gosto de jogar pelo lado esquerdo, sou rápido e habilidoso. Gosto de ir para cima e de fazer assistências, mas o meu foco é ajudar, seja com golos ou com assistências".