Nicolas Reis testou negativo e já treina com a equipa

Com o plano de contingência em marcha, a SAD do Chaves mantém todo o rigor na segurança do grupo de trabalho e só hoje, depois de Nicolas Reis ter testado novamente negativo, é que autorizou a sua integração nos grupos de trabalho.





O sul-americano foi o último reforço, anunciado, do Grupo Desportivo de Chaves. Formado no Santos, do Brasil, emblema que representou dos Sub-15 aos Sub-23, o extremo brasileiro, de 21 anos, estará a partir de hoje às ordens do treinador Carlos Pinto.Para além de Nicolas Reis, o Chaves já apresentou Paulo Vítor, Bura, João Reis, Luís Rocha, Nuno Coelho, Luís Silva, Zé Tiago e Roberto.As boas notícias do treino de hoje não ficaram por aqui. Guzzo já iniciou corrida e neste momento só Luís Rocha e Wellington prosseguem em tratamento.