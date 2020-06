Nikola Maras fica no Almería

O defesa-central Nikola Maras vai continuar no Almería em 2020/21. O clube espanhol tinha até ao fim deste mês para exercer a opção de compra do sérvio e, de acordo com informação recolhida por Record , já o fez. Em 2019/20, Maras realizou 29 jogos e fez três golos pela equipa da 2ª liga espanhola.

Noutro âmbito, tal como explicou ao nosso jornal Francisco José Carvalho, presidente da SAD, o fim da equipa satélite é uma medida para “encurtar despesas”.