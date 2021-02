Niltinho já fez treino condicionado

A lesão de Niltinho no embate com o Cova da Piedade gerou alguma apreensão no Chaves, mas a situação parece não ter passado de um susto. Na sessão de treino desta terça-feira, o extremo já trabalhou de forma condicionada.





Niltinho foi substituído à passagem do minuto 56 e chegou a pensar que a lesão na coxa pudesse ser grave. Tal cenário não se confirmou e o brasileiro já começou a trabalhar no sentido de atingir a recuperação plena. De resto, foi precisamente no jogo com o Cova da Piedade, na época passada, que Niltinho sofreu a lesão que o fez perder grande parte da temporada 2019/20.Noutro âmbito, Juninho, Calasan, Bura e Zé Tiago fizeram tratamento.