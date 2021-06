Nuno Campos e Alexsandro são reforços do Chaves

O lateral direito português Nuno Campos e o defesa central brasileiro Alexsandro Ribeiro são os primeiros reforços do Chaves para a próxima temporada, anunciou esta segunda-feira o emblema da Liga SABSEG. O clube flaviense anunciou através da sua página oficial no Facebook, os primeiros dois reforços para a temporada 2021/2022.

Sobre Nuno Campos, de 28 anos, o clube transmontano destacou a experiência do lateral natural da ilha da Madeira, que já somou 150 jogos em competições profissionais, divididos entre a 1ª e 2ª Liga. O defesa português, além da passagem pelo Mafra na temporada passada, fez toda a carreira ao serviço do Nacional, inclusive a sua formação.

Já Alexsandro Ribeiro, de 21 anos, ex-Amora, tem formação no Flamengo e já representou em Portugal o Praiense. "Dono de uma estampa física assinalável foi um dos destaques do Campeonato de Portugal na época 2020/2021. Natural do Rio de Janeiro, o esquerdino fez grande parte da sua formação no histórico Flamengo", destacou o clube flaviense sobre o defesa brasileiro.

Na temporada 2020/21, os transmontanos terminaram no sexto lugar do segundo escalão. O Chaves já anunciou a renovação de contrato com o treinador Vítor Campelos para a próxima época, e ainda com o médio Kevin Pina, até à temporada 2023/2024.