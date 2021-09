Nuno Coelho assusta Chaves

O médio do Chaves Nuno Coelho pode ser uma baixa de peso para o encontro com o Porto B, na próxima jornada da Liga Sabseg. O sub-capitão dos valentes transmontanos ressentiu-se esta terça feira de uma velha lesão, e já não treinou com o restante plantel flaviense, sendo hoje reavaliado.





O jogador de 33 anos jogou a defesa central na partida em Rio Maior, com o Vilafranquense, para colmatar a ausência de Luís Rocha, expulso na jornada anterior. Agora, o treinador Vítor Campelos esperava voltar a subir o médio defensivo no terreno e contar com todos os elementos para receber o Porto B na máxima força, estando perante um dos desafios mais complicados de 2021/22 até agora.Se Nuno Coelho não conseguir recuperar a tempo da partida com os dragões, o técnico dos transmontanos pode optar por Obiora ou até pelo internacional cabo-verdiano Kevin Pina para a posição de trinco, com o objetivo de obter equilíbrio e coesão defensiva, mesmo com o experiente Luís Rocha de volta ao centro da defesa.A receção ao Porto B realiza-se este domingo, dia 19 de setembro, às 14 horas.