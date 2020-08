Nuno Coelho já trabalha em Chaves

O Chaves regressou ao trabalho com muitas novidades. Depois de uma semana em que realizaram dois jogos e somaram duas vitórias, frente ao Vizela por 1-0 e contra o Leixões por 3-1, os valentes transmontanos gozaram folga este domingo.





Esta segunda-feira deu-se o regresso ao trabalho e Nuno Coelho foi a grande novidade. Após um curto período de férias, depois de ter estado ao serviço do Belenenses SAD, o jogador já treinou com os restantes companheiros.Outra das novidades foram as integrações nos trabalhos de Viegas e Niltinho. Já Marlon, Wellington, Guzzo e Luís Rocha continuam em tratamento e o último reforço, Nicolas Reis, faz hoje, ao final do dia, o segundo teste à Covid-19 e só depois de dois resultados negativos vai poder treinar com os restantes companheiros.