Nuno Coelho: «Queremos lutar para ganhar todos os jogos»

O Chaves abriu o treino desta terça-feira à comunicação social e Nuno Coelho revelou um discurso ambicioso na antevisão da temporada 2021/22.





"Os objetivos estão dentro daquilo a que o Chaves está habituado, queremos lutar para ganhar todos os jogos. A história do Chaves vai nesse sentido, o objetivo é ganhar todos os jogos caminhando passo a passo e corrigindo as coisas que estiverem menos bem", começou por referir o médio.Chegado a Chaves na época passada, Nuno Coelho ainda não teve oportunidade de jogar com os adeptos presentes na bancada, mas mostra-se ansioso por esse momento: "Só estou aqui há um ano, mas um dos pontos fortes que me falaram antes de ir vir para cá estava relacionado com os adeptos, que são muito fervorosos. Sentimos que o facto de não termos adeptos nos prejudicou, mas o facto de agora voltarmos a ter público vai criar dificuldades aos nossos adversários".Na temporada passada, o jogador, de 33 anos, alinhou em 32 jogos.