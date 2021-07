Obiora a caminho do Chaves

Depois de um ano sem clube, Obiora está de regresso ao ativo. O médio, de 30 anos, prepara-se para ser apresentado como reforço do Chaves para a temporada 2021/22.





Com passagens, entre outros, por Inter de Milão, Parma e Cluj, o jogador nigeriano chegou a Portugal em 2014 para representar a Académica. Após duas épocas em Coimbra, rumou à Grécia para alinhar no Levadiakos, mas acabou por voltar a terras lusas pela porta do Boavista, onde esteve de 2018 a 2020.Agora, Obiora prepara-se para se assumir como mais uma opção para o miolo do conjunto orientado por Vítor Campelos.