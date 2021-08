Oficial: Adriano Castanheira é reforço do Chaves

Adriano Castanheira foi apresentado, esta quarta-feira, como reforço do Chaves para 2021/22. O extremo chega aos flavienses por empréstimo do P. Ferreira.





O jogador, de 28 anos, está assim de regresso à 2ª Liga, onde já tinha atuado e deixado excelentes indicações ao serviço do Sp. Covilhã. Em época e meia ao serviço do P. Ferreira, Adriano Castanheira apontou dois golos em 38 partidas disputadas.O próximo jogo do Chaves é na segunda-feira, frente ao Leixões.