Oficial: Babanco reforça o Chaves

Tal comoanunciou esta segunda-feira, Babanco é reforço do Chaves para a temporada 2019/20. O médio cabo-verdiano foi apresentado há momentos e já falou como jogador dos transmontanos."Venho para um clube grande, com muita história. Vim para ajudar, prometo dar sangue lá dentro. Os adeptos que venham ao estádio apoiar", referiu o internacional por Cabo-Verde.Depois de rescindir contrato com o Feirense, o jogador de 34 anos prepara-se para abraçar o seu quinto projeto em Portugal. Para além dos fogaceiros, Babanco representou o Arouca, o Olhanense e o Estoril.Noutro âmbito, o Chaves anunciou que David Luís sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo e que vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias.