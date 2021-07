Paulinho é o oitavo reforço do Chaves

O médio Paulinho, de 22 anos, ex-jogador do Aimoré, do Brasil, é o oitavo reforço do Desportivo de Chaves para a temporada 2021/22, anunciou esta terça feira o emblema da II Liga.

Em nota publicada na rede social Facebook, os transmontanos destacaram a contratação de um médio esquerdino "muito evoluído tecnicamente" e que irá fazer a sua "primeira experiência no futebol europeu".

Paulinho, de 22 anos, além do Aimoré, já representou no Brasil clubes como o Grémio Sorriso, Sinop, Dom Bosco ou Goiânia.

O plantel às ordens de Vítor Campelos tem até ao momento 22 jogadores confirmados, entre eles oito reforços, pois, além de Paulinho, o clube já garantiu o lateral-esquerdo internacional moçambicano Bruno Langa (ex-Amora), de 23 anos, o defesa central Rúben Pereira (ex-Sanjoanense), de 23 anos, o lateral direito Nuno Campos (ex-Mafra), de 28 anos, o defesa central brasileiro Alexsandro Ribeiro (ex-Amora), de 21 anos, o avançado Pedro Ribeiro (ex-Felgueiras), de 21 anos, o avançado Patrick Fernandes (ex-Varzim), de 27 anos e o médio João Mendes (ex-Estoril), de 26 anos.

O Desportivo de Chaves já tinha anunciado a renovação de contrato com o médio Kevin Pina, até à temporada 2023/24, e do guarda-redes Paulo Vítor, para a próxima época.

Também com contrato e que se mantêm da época transata estão os guarda-redes Tomás Igreja, Samu e Ricardo Moura, os defesas João Correia, Luís Rocha e Calasan, os médios Nuno Coelho e João Teixeira e os avançados Juninho, Batxi, Nicolas e Wellington.