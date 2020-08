Paulo Vítor: «Sou mais um para ajudar o clube a atingir os seus objetivos»

Depois de ser apresentado na quinta-feira como reforço do Chaves, Paulo Vítor assumiu, nas primeira declarações enquanto jogador dos flavienses, o desejo de ajudar o clube a alcançar os obejtivos.





"É um orgulho representar este clube histórico e com muito peso no futebol português. Estou muo feliz com a proposta e sou mais um para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos. Com a força dos adeptos nesta caminhada, vamos conseguir os nossos objetivos", explicou o guarda-redes aos meios oficiais do clube.Paulo Vítor já participou na sessão de treino desta sexta-feira.