Pedro Ribeiro reforça o Chaves

Pedro Ribeiro foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Chaves para a época 2021/22.





O extremo, de 21 anos, também ele oriundo do Campeonato de Portugal, onde representou o Felgueiras 1932, foi apresentado como reforço dos Valentes Transmontanos, elevando para cinco o número de reforços anunciados até ao momento, juntando-se a Bruno Langa (ex-Amora), Rúben Pereira (ex-Sanjoanense), Nuno Campos (ex-Mafra) e Alexsandro Ribeiro (ex-Amora).Natural de Lordelo, Paredes, o extremo português fez grande parte da sua formação no Paços de Ferreira, mas como sénior jogou sempre no Felgueiras 1932, onde na última temporada realizou 24 jogos e apontou 7 golos.